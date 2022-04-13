В Саратове из отделения полиции смог сбежать находившийся в федеральном розыске преступник.

Как сообщают федеральные телеграм-каналы, 26-летний мошенник Дмитрий Никулин был задержан полицией 7 апреля и находился в ОП №5 Октябрьского района Саратова.

Утром следующего дня заскучавший было арестант заметил повреждение в углу защитного стекла.

Благодаря отверстию в стекле он смог просунуть руку через решетку и открыть защелку двери.

Пока никто не видел, проворный задержанный незаметно выбежал по запасному выходу из полицейского участка.

Уточняется, что беглец вскоре был снова задержан стражами порядка.