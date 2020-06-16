Сотрудники рогвардии задержали парня, который находился в розыске, это сообщает пресс-служба управления росгвардии по Саратовской области.

Вчера на проспекте Строителей сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на молодого человека, который внешне похож на преступника, находящегося в розыске. Установив личность прохожего догадки росгвардейцев оправдались. Перед ними стоял 20-летний рецидивист, ранее привлекался к уголовной ответственности за многочисленные кражи и незаконный оборот наркотиков. Сейчас парня ищет полиция за недавно совершенное воровство. Сотрудники вневедомственной охраны передали злоумышленника правоохранителям.