Сотрудники рогвардии задержали парня, который находился в розыске, это сообщает пресс-служба управления росгвардии по Саратовской области.

Вчера на проспекте Строителей сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на молодого человека, который внешне похож на преступника, находящегося в розыске. Установив личность прохожего догадки росгвардейцев оправдались. Перед ними стоял 20-летний рецидивист, ранее привлекался к уголовной ответственности за многочисленные кражи и незаконный оборот наркотиков. Сейчас парня ищет полиция за недавно совершенное воровство. Сотрудники вневедомственной охраны передали злоумышленника правоохранителям.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here