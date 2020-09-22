Суд Волжского района Саратова запретил экс-министру транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексею Зайцеву совершать некоторые действия. Об этом сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

До 22 марта Алексей Зайцев не имеет права общаться со свидетелями, пользоваться связью и интернетом и обязан являться по первому требованию следователей.

Напомним, Алексей Зайцев подозревается в получении крупной взятки. Ранее суд отстранил его от должности. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев инициировал служебное расследование в отношении проштрафившегося чиновника.