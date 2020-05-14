Саратовец хотел купить собаку и попался на уловки аферистов. По информации ГУ МВД, она увидел объявление на сайте о продаже щенков породы бишон фризе.

Продавец предложил обсудит сделку в мессенджере, куда скинул доверчивому покупателю фото породистых собак и ссылку для оплаты. Не подозревая подвоха, мужчина сразу же перешел по неизвестной ссылке и вел данные своей банковской карты. У него списали 18,523 тысячи рублей.

После этого якобы заводчик собак сообщил саратовцу, что оплата не прошла и нужно оформить возврат денег. Следуя указанным инструкциям, наивный мужчина перевел аферистам еще 19,792 тысячи рублей. Общая сумма ущерба составила 38,315 тысячи рублей.

Когда продавец перестал выходить на связь покупатель понял, что его обманули и обратился в полицию.