Две саратовчанки и один саратовец заплатят 500 рублей за переход улицы в неположенном месте, сообщает пресс-служба автоинспекции Саратова.

В ходе ОПМ «Пешеход», которая проходила в Саратове 4 и 5 марта, сотрудники ГИБДД выписали три административных протокола на 29-летнюю и 35-летнюю женщин и 62-летнего жителей поселка Солнечный в Ленинском районе Саратова.

За 2 месяца текущего года на территории города уже зарегистрировано 82 ДТП с участием пешеходов, из которых 20 ДТП по вине самих пешеходов, 17 ранено и три пешехода скончались от полученных травм.