Прививка от коронавируса – дело добровольное, но каждый, кто отказывается от вакцины в силу тех или иных обстоятельств, должен понимать, что подвергает опасности жизнь и здоровье не только себя, но и окружающих. Об этом в ходе прошедшего в режиме видеоконференцсвязи заседания совета руководителей депутатских групп «Единой России» в Саратовской области сказал первый заместитель председателя регионального парламента Алексей Антонов.

Он напомнил о необходимости добиться выработки коллективного иммунитета и привел слова президента Владимира Путина, который отметил, что победить болезнь можно только с помощью вакцинации.

Данный вопрос особенно актуален в связи с вновь увеличивающимся количеством заболевших COVID-19 в крупных городах страны. И хотя министр здравоохранения области Олег Костин рассказал, что в регионе есть всё необходимое для защиты людей в случае возникновения третьей волны коронавируса, необходимо соблюдать необходимые меры предосторожности и, как отметили участники совещания, делать прививку. Главный врач Саратовской городской клинической больницы №1, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев рассказал о том, с чем ежедневно приходится сталкиваться на практике врачам и медицинским работникам, когда в отделения поступают новые заразившиеся ковидом или когда это происходит уже на той стадии, когда медицина бессильна.

— В России зарегистрировано три вакцины. Но смущает настороженное отношение людей к вакцинации, хотя это является самым надёжным способом избежать заражения коронавирусом. Государство и партия «Единая Россия» поддерживают проведение в России кампании по бесплатной вакцинации населения. Полтора года работы в covid-госпитале позволяют мне с уверенностью говорить о необходимости делать прививку. Полагаться на авось, что человека это не затронет и пройдёт стороной – безрассудно и глупо. Не пройдёт. К сожалению, на сегодняшний день заболеваемость коронавирусом довольно высока у граждан трудоспособного возраста и у молодёжи – именно эти категории граждан зачастую поступают в госпитали в наиболее тяжёлом состоянии. Чем быстрее все мы вакцинируемся, тем скорее добьёмся имунной прослойки, – сказал Ковалёв.

Руководителей депутатских групп «Единой России» на местах, как имеющих большой авторитет среди жителей районов, попросили внимательнее относиться к вопросам вакцинации и разъяснять людям важность прививки. По словам экспертов, только таким образом можно сохранить жизнь и здоровье большинства людей.