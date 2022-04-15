Накануне Пасхи на ярмарке на Театральной площади увеличено количество точек продажи яйц об этом сообщает региональный минсельхоз.

В предстоящие выходные, 16 и 17 апреля, продажа яйца на ярмарке на Театральной площади запланирована на пяти точках.

Реализация овощной продукции на главной площади города в субботу будет осуществляться на 19 торговых точках, из которых картофель — на четырех, капуста — на трех, в воскресенье – на 18-ти точках. Балаковским сахарным комбинатом подготовлено к реализации порядка 10 тонн сахара-песка.

Режим работы торговых площадок – с 8:00 до 15:00.

Ярмарки пройдут в поселке «Юбилейный», в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская/Томская и в пос. Елшанка на Московском шоссе, 61.