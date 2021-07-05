Исполняющий обязанности министра образования Саратовской области Михаил Орлов рассказал на заседании правительства региона о ситуации с учителями.

Осталось два месяца до начала учебного года, а в школах не хватает 433 учителей, 204 педагогов в садах. Эти вакансии были замещены в результате совместительства и повышения нагрузки персонала.

Особо остро стоит потребность в учителях иностранных языков, математики, физики, русского языка и литературы. Над этой проблемой совместно с муниципалитетами работают СГУ, областной педагогический колледж, энгельсский и вольский колледжи. Суммарно они выпускают каждый год свыше двух тысяч специалистов.

К началу учебного года в муниципальных районах места получат не менее 173 молодых педагогов.

Отмечается, что в основном более половины учителей ведут два и более предмета. Средняя нагрузка учителей — полторы ставки.

Министерство образования области разработало программу и дорожную карту по преодолению дефицита квалифицированных педагогических кадров до 2025 года. Сейчас она рассматривается государственным университетом и областным комитетом профсоюза работников народного образования и науки. На августовском образовательном форуме будет подписан трехсторонний договор о ее реализации.