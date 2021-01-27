Как сообщил нам информированный источник в областном суде, к настоящему моменту в суды области поступил 21 протокол на участников несогласованных акций, ещё 10 протоколов на детей направлены в комиссии по делам несовершеннолетних — в этом случае будут наказаны родители.

— Работа по определению потенциальных виновников нарушений общественного порядка в правоохранительных органах продолжается, ведется тщательный анализ всех видеоматериалов, в том числе из открытого доступа (ютуб-каналы, соцсети), по результатам которого собирается доказательная база. Современные технологии распознавания биометрических данных, находящиеся в распоряжении полиции, позволяют обнаруживать лиц, даже частично закрытые маской, и сличать их с данными паспортно-визовой службы, а также страницами в соцсетях и на интернет-сайтах, — отметил юрист, знакомый с ситуацией.

Напомним, дела рассматриваются по статьям административного кодекса за «нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга» и «неповиновение законному требованию полиции».