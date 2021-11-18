В Саратове 53-летней женщине не удалось положить фальшивые деньги на счет через банкомат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Женщина сразу же обратилась за помощью к сотруднику банка, который и усомнился в подлинности пяти тысяч рублей и вызвал полицию.

Изъятая сотрудниками полиции банкнота была отправлена на исследование. Специалисты установили, что купюра изготовлена самодельным способом при помощи цветного копировально- множительного устройства.

При проверке выяснилось, что банкнота находилась у женщины долгое время в личных накоплениях. Возбуждено уголовное дело.