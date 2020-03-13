В Заводском районе Саратова трое пьяных мужчин ограбили магазин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратовской области.

Грабители кувалдой разбили пластиковое окно, залезли в магазин и украли 108 тысяч рублей. Затем поделили украденное и разошлись по домам. Уже утром сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «кража».

На данный момент полицейские ищут 33-летнего Гарика Манукяна, возможно, третьего участника преступления. Если вам известно его местонахождение, сообщите по номерам: 8-917-219-98-27, 8-987-836-26-16, 747-015, 747-016 или 02. Также можете обратиться в ближайший пункт полиции.