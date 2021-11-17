Сегодня, 17 ноября, в Саратовской областной думе прошло заседание комитета по аграрным вопросам.

Чиновники отметили в регионе рост собираемости налогов с посевных площадей. Заместитель министра сельского хозяйства администрации Питерского района Марат Алимбеков отчитался, что наибольшие по объемам налоговые отчисления дают Калининский, Энгельсский, Самойловский, Пугачевский и Екатериновский районы.

Наименьший объем налоговых отчислений у Александрово-Гайского, Ровенского, Озинского, Новоузенского и Питерского районов.

По данным на 1 октября по региону налоговые сборы на 1 га составили 607 рублей. Самые высокие темпы показали Саратовский, Энгельсский, Калининский, Татищевский и Самойловский районы. В среднем, доходы увеличились на 146,5%.