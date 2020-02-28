Полиция расследует дело о нападении на таксиста, сообщает ГУ МВД.

24 февраля Алексей Горохов обратился в полицию с заявлением о вопиющем поведении пассажиров. Он объяснил, что работает в «Яндекс.Такси» и ночью ему поступил вызов от Чернышевского, 83. Он приехал, и в машину села пара с ребенком. Водитель отказался везти клиентов за неимением детского кресла, пояснив, что заказчикам нужно было поставить в приложении отметку о начилии среди них детей.

В результате возникшего конфликта из-за отказа от заказа мужчина-пассажир начал избирал перевозчика по лиццу, тем самым словам ему очки.

Уже остановлено, что с кулаками на Алексея Горохова набросился 36-летний Алексей Маклаков, который на допросе признался в содеянном. Сейчас в отношении мужчины составлен административный протокол. Дело направлено в суд на рассмотрение. По факту повреждения личного имущества водителя проводится проверка.