Собака, напавшая на пятилетнего ребенка в Татищевском районе Саратовской области, не имеет ветеринарных документов, сообщает пресс-служба регионального ветуправления.

Напомним, 8 марта, женщина с сыном приехала в гости к родственникам в село Сторожевка и там на мальчика напал сторожевой пес. Мальчик получил рваные раны лица и был госпитализирован. По факту нападения собаки следователи проводят проверку.

На место выезжал ветеринарных специалист, который выяснил, что беспородному кобелю около двух лет. Прививок от бешенства и ветпаспорта у него нет. Сейчас пса взяли под 10-дневное клиническое наблюдение, после которого будет вынесено окончательное решение о дальнейшей судьбе собаки.