К ответу призвали молодого водителя Lada Priora с татарстанскими номерами, который спокойно ехал по тротуару на Елшанской улице у гостиницы «Мираж». Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Выяснилось, что это 21-летний молодой человек. На него составили административный материал и назначили штраф в одну тысячу рублей.

Напомним, в соцсетях Валерия Диль писала, что этот парень чуть не сбил девочку 4 сентября. Отец ребенка вытащил его из-под колес машины, остановил водителя и сказал, чтобы тот развернулся. Шофер начал доказывать свою правоту кулаками и, если бы не подоспевшие водители других машин, неизвестно, каков был бы исход событий.

Ребёнок очень сильно испугался. Ночь не спала, боялась, что дядя вернётся и убьёт папу, это её слова, — поделилась девушка в беседе с корреспондентом «Новости Саратова».

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