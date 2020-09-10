К ответу призвали молодого водителя Lada Priora с татарстанскими номерами, который спокойно ехал по тротуару на Елшанской улице у гостиницы «Мираж». Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Выяснилось, что это 21-летний молодой человек. На него составили административный материал и назначили штраф в одну тысячу рублей.

Напомним, в соцсетях Валерия Диль писала, что этот парень чуть не сбил девочку 4 сентября. Отец ребенка вытащил его из-под колес машины, остановил водителя и сказал, чтобы тот развернулся. Шофер начал доказывать свою правоту кулаками и, если бы не подоспевшие водители других машин, неизвестно, каков был бы исход событий.

— Ребёнок очень сильно испугался. Ночь не спала, боялась, что дядя вернётся и убьёт папу, это её слова, — поделилась девушка в беседе с корреспондентом «Новости Саратова».