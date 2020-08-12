Двое мужчина, которые утроили дебош в 1-й горбольнице в Саратове оштрафованы, сообщили информационного порталу «Новости Саратова» в пресс-службе регионального управления МВД.

Напомним, 30 июля в больнице на операционном столе скончался мужчина, госпитализированный в лечебное учреждение в крайне тяжелом состоянии. Во воремя продолжавшейся несколько часов операции под окнами 1-й больницы дежурила толпа родственников пациента. Как только им стало известно о его смерти, неадекватно настроенные люди, по некоторым данным, это были цыгане, ворвались в больницу и напали на медиков. Они сломали магнитный замок и требовали немедленно выдать им тело скончавшегося для погребения.

Врачам больницы пришлось вызвать полицию и сотрудников охраны.

В результате к административной ответственности были привлечены двое мужчин — 38 и 34 лет. Им выписали протоколы по статье 7.17 КоАП РФ «повреждение или уничтожение чужого имущества». Согласно санкциям этой статьи нарушители будут оштрафованы на сумму от 300 до 500 рублей.

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