Алабай, покусавший мальчика в Вольске, находится под наблюдением ветеринарных специалистов, сообщает управление ветеринарии по Саратовской области.

Сегодня, 5 августа, информационный портал «Новости Саратова» сообщал о пострадавшем от укусов соседского алабая трехлетнем мальчике в Вольске.

Управление ветеринарии правительства Саратовской области направило нам на почту комментарий с пояснением произошедшего инцидента. Сейчас нападавший алабай находится под наблюдением ветеринарных специалистов, признаков бешенства у него не выявлено. Кроме того, у собаки в ветеринарном паспорте имеется отметка о пройденной вакцинации от бешенства.

В течение 10 дней за собакой продолжат наблюдать ветеринарные врачи, после чего выдадут окончательное заключение о состоянии здоровья собаки.