Подросток из Вольска Саратовской области, напавший на школу с топором в мае уходящего года, готовится предстать перед судом, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, утром 28 мая 15-летний ученик средней школы №4, вооружившись топором и бутылками с зажигательной смесью пришел в свое учебное заведение. Сначала он бросил «коктейль Молотова» в свой класс. В котором находилось 18 его одноклассников и учитель. Бутылка, к счастью, не зажглась. Второй коктейль он бросил в учителя в коридоре. И на этот раз зажигательная смесь не загорелась.

Затем школьник в коридоре увидел 12-летнюю девочку и ударил ее топором в лоб и сбежал.

Девочка выжила только благодаря оперативным действиям медиков.

Вскоре полицейские смогли задержать и самого подростка. Во время следствия он находился в СИЗО. Сейчас уголовное дело передано в суд.