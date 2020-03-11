Напавшего на водителя Алексея Горохова саратовца оштрафовали на десять тысяч рублей. Такой вердикт вынесла мировой судя Ирина Супрун сегодня, 11 марта.

Инцидент между Алексеем Маклаковым и Алексеем Гороховым произошел 24 февраля. После этого таксист обратился в суд, а на ответчика завели административный протокол за побои и ненадлежащее воспитание детей.

Поздно ночью супруги вызвали такси, но не указали наличие ребенка. У истца в автомобиле не было детского кресла и он отказался вести семью. На это почве между мужчинами завязалась ссора, и Маклаков ударил извозчика, сломав ему очки.