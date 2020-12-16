Депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев рассказал о принятии поправок в бюджет региона на 2020 год.

Отмечено, что на поддержку районов направили 684 миллионов рублей, на строительство ветки скоростного трамвая – 330 миллионов. Доходы области выросли до 128,8 миллиарда рублей. На нужды региона потратят свыше 136 миллиардов.

Расширен список граждан, которым дали право получить от государства денежную компенсацию вместо жилья.

—Теперь такая возможность предоставлена больным с тяжелыми хроническими заболеваниями. Норма позволит им выбирать жилье не только в том городе или селе, где они живут, но и в любой точке муниципалитета, — отметил народный избранник.