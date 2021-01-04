Губернатор Саратовской области Валерий Радаев подвел итоги развития дорожной инфраструктуры региона.

За этот год в порядок приведено 320 километров дорог, в том числе 144 улицы в Саратове и 58 в Энгельсском районе.

Закончен капитальный ремонт Трофимовского моста, построена трасса из Перелюба в Озинки, отремонтирован подъезд к селу Воскресенское.

Он отметил, что три дороги — из Саратова в Ивантеевку, Ртищево в Самойловку и на подъезде к Балаковской АЭС переходят на федеральный уровень благодаря поддержке председателя ГД Вячеслава Володина.

Это позволит перенаправить на трассы области 800 миллионов рублей.