Домой Рубрики Новости Саратова Напротив ЗАГСа в Заводском районе Саратова провалился асфальт РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Напротив ЗАГСа в Заводском районе Саратова провалился асфальт По Новости Саратова - 14.07.2021 40 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Саратовцы рассказали в соцсетях о провалившемся асфальте в Заводском районе Саратова. Речь идет об участке напротив местного ЗАГСа на улице Энтузиастов 44В. В доказательство своих слов горожане опубликовали снимки с места событий. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Тело 35-летнего утопленника извлекли из Волги на 4 день поисков Готовится проект воссоздания триумфальной арки в Саратове Жителей Саратовской области предупредили о грозе и урагане и попросили не прятаться под деревьями ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Тело 35-летнего утопленника извлекли из Волги на 4 день поисков Новости Саратова - 14.07.2021 0 Проводится проверка по факту обнаружения в Волге тела 35-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Саратовской области. В ночь с 10 на 11... Напротив ЗАГСа в Заводском районе Саратова провалился асфальт 14.07.2021 Готовится проект воссоздания триумфальной арки в Саратове 14.07.2021 Жителей Саратовской области предупредили о грозе и урагане и попросили не... 14.07.2021 Народная программа ЕР может определить политику в образовании и поддержке детей... 14.07.2021