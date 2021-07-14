Саратовцы рассказали в соцсетях о провалившемся асфальте в Заводском районе Саратова.

Речь идет об участке напротив местного ЗАГСа на улице Энтузиастов 44В.

В доказательство своих слов горожане опубликовали снимки с места событий.

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