Сотрудники Главного управления на транспорте МВД России и их коллеги из Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу задержали 12 человек, которые подозреваются в распространении наркотиков.

Предварительно установлено, что курьеры и закладчики по России через интернет-магазин в даркнете распространяли вещества, перевозили их поездами. Одного из них задержали именно на этом транспорте — следовал в северную столицу.

Девять из злоумышленников уже осуждены, трое под стражей.

У них изъяли технику и компьютеры, найдены тайники на территор Московской, Ленинградской, Вологодской, Архангельской, Пензенской и Саратовской областей. В общей сложности изъято более 30 килограммов мефедрона.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.