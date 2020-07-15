Суд признал 42-летнего саратовца виновным в сбыте наркотиков и еще одной попытке этого. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что мужчина купил растительное запрещенное вещество и хранил у себя. Вечером 7 ноября он продал местному жителю 6,78 грамма дури, а потом еще одному — уже 7,27 грамма. После этого его задержала полиция.

Экспертиза подтвердила, что злоумышленник торговал именно наркотиками.

Во время обыска у него нашли 779, 2 грамма вещества, а при нем было еще 27,7 грамма.

Трава была расфасована на дозы и готова к продаже, однако деятельность продавца пресекли.

Мужчина так и не признал свою вину, что не помешает ему отправится на 12 лет в исправительную колонию строгого режима с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных полномочий сроком на пять лет.