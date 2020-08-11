Расследование уголовного дела в отношении 27-летнего и 32-летнего мужчины, а также 18-летней девушки за покушение на сбыт наркотиков, пьяную езду и вовлечение в преступление несовершеннолетнего завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2019 года младший из мужчин, рецидивист, привлек свою сожительницу, которой на тот момент было 18 лет, к распространению наркотиков. Они купили в интернете запрещенные вещества — растительные и синтетику.

Часть дури пара хранила при себе, а другую на съемной квартире в Кировском районе Саратова. 29 октября 2019 года их задержали, при досмотре и на их жилплощади были обнаружены наркотики.

Мужчину взяли под стражу, а девушка скрывалась, ее объявили в федеральный розыск.

В декабре 2019 года она вместе с 32-летним мужчиной купила крупную партию запрещенных веществ для продажи, 16 числа этого месяца их задержали. Наркотики обнаружили при них.

Кроме того, 4 сентября 2019 года младший из мужчин, не имея водительских прав сел за руль ВАЗ-21102 нетрезвым. Ранее он уже привлекался к ответственности за такие поездки. Его остановили у одного из домов на проспекте Строителей сотрудники ДПС.

Трое фигурантов уголовного дела находятся под стражей. Девушка признала свою вину, мужчины переложили всю ответственность за произошедшее на нее.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.