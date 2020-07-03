В ходе проведения полицейскими оперативных мероприятий задержаны подозреваемые в незаконном производстве, хранении и сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

В центре города сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен дом, поросший бурьяном, в котором двое мужчин решили оборудовать нарколабораторию. Но прибыль от продажи выращенной конопли они так и не получили, их деятельность была пресечена.

Заместитель начальника отдела по Саратовской области Наталия Краснова прокомментировала ситуацию.

— В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции незаконная деятельность граждан была пресечена. Из помещения нарколаборатории изъято более полутора килограммов наркотических веществ растительного происхождения, — говорит подполковник полиции.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, мужчинам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.