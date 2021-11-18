Правоохранители задержали жителя Энгельса, похитившего одежду из магазина, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В полицию обратилась продавщица, рассказав о том, что из магазина украли куртку и джемпер, общей стоимостью более пяти тысяч рублей.

Просмотрев записи с камер наблюдения, оперативники установили личность похитителя и доставили в отделение полиции. Это оказался 44-летний местный житель, ранее судимый за кражи и оборот наркотиков.

Злоумышленник продал похищенное. На него заведено очередное уголовное дело.