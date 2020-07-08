В июне в полицию Воронежа обратились местные жительницы с заявлениями о грабеже. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Некто днем выслеживал пожилых женщин, в основном у частных домов, вырывал сумки и убегал, иногда кидал камень в голову жертвы.

Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 28-летний рецидивист из Саратовской области. Установлено, что он грабил четыре раза, совершил два разбойных нападения.

Он признался, что пошел на это ради денег на вещества и специально одевался по-разному, чтоб его не узнали. На мужчину возбуждены уголовные дела, он находится под стражей.