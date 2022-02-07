Наркоман-рецидивист из Саратова получил срок за воровство шоколадок.

31 декабря 2020 года он вышел из колонии и уже днем 18 мая 2021 года снова пошел на преступление.

В магазине «Гроздь» на Тульской улице он решил совершить преступление. Мужчина похитил со стеллажа восемь плиток шоколада «Риттер Спорт» (какао/вафля) и 18 плиток шоколада «Аленка» (с молоком и кальцием).

Общий ущерб составил около 900 рублей.

Задержать его у сотрудников торговой точки не получилось, мужчина толкнул директора магазина, чем причинил ей травмы.

На него завели уголовное дело и дали восемь лет «строгача».