В Саратове наркоман обворовал машину, об это сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

В Кировский отдел полиции с заявление о краже обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что в ночь с 9 на 10 июня этого года его машину ВАЗ-2112 ограбили неизвестные. Из автомобиля были похищены две болгарки, сабвуфер, аккумулятор из авто, магнитола, сварочный аппарат и перфоратор. Ущерб пострадавшему нанесли в 16,5 тысяч рублей. Возбуждено уголовно дело.

По подозрению в данной краже был задержан 22-летний молодой человек, который ранее привлекался к уголовной ответственности за многочисленные кражи, грабеж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Злоумышленник признался в содеянном, ворованное продал на 3-й дачной. Сейчас воришка находится под стражей. Расследование дела продолжается.