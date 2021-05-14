Полиция Волжского района Саратова раскрыла грабеж. Об этом сообщили в городском УМВД.

Около 16:00 у 14-летнего ученика школы неизвестный отобрал сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей. В полицию с заявлением о грабеже обратилась его мать.

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний рецидивист из Энгельса, ранее не раз привлекавшийся к ответственности за незаконный оборот наркотиков, грабеж и кражу.

Гаджет пострадавшего изъяла полиция. Возбуждено уголовное дело о грабеже.