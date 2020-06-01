В Балаково из магазина мужчина украл туалетную воду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Саратова.

24 мая этого года в полицию с заявлением о краже обратился 33-летний директор магазина. Заявитель рассказал, как в полдень под видом покупателя воришка украл флакон духов на сумму 2,694 тысячи рублей. По подозрению в преступлении задержан 31-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотинов.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело. Украденное не изъято, воришку отпустили под подписку о невыезде.