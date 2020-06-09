В Энгельсе бывший наркоман с друзьями украл из магазина алкоголь и электронные сигареты. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

14 мая, этого года в полицию с заявлением о краже обратился 44-летний начальник службы безопасности магазина. Заявитель рассказал, что из торгового помещения находящегося по улице Льва Кассиля 1 мая с 10 утра до 10 вечера неизвестные украли алкоголь и электронные сигареты, сумма ущерба составила 5,58 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями задержан 35-летний мужчина ранее привлекавшийся за незаконный оборот наркотиков, многочисленные кражи и оскорбление представителей власти.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража», похищенное не изъято. Задержанный находится под подпиской о невыезде.