Полиция раскрыла кражу у 19-летнего парня в поселке Солнечный. Об этом сообщили в городском УМВД.

15 сентября в 20:20 неизвестный у дома на улице Чехова в «Яндекс.Такси» унес его рюкзак, в котором лежала банковская карта.

С платежного средства кто-то оплатил в магазинах товары на сумму почти три тысячи рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 42-летний мужчина, который ранее отбывал наказание за преступление, связанное с наркотиками.

Он во всем признался, на гражданина завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.