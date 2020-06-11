В Саратове наркоман убил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

33-летний саратовец вместе со своим 40-летним товарищем решили заработать на продаже наркотиков. Они купили наркотическое средство, расфасовали его по пакетикам для дальнейшей перепродажи. 21 декабря, прошлого года около девяти вечера их задержали двое сотрудников полиции. В ходе задержания младший подельник начал оказывать сопротивление и выстрелили из своего пистолета в полисмена. А также избил второго стража порядка. Правоохранитель, получивший пулю, скончался в тот же день в больнице.

40-летний мужчина признал частично вину, объяснив, что только помогал с фасовкой наркотиков и не более. 33-летний обвиняемый отказался от дачи показаний.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Дело передано в суд.