Полиция Заводского района раскрыла кражу дрели-шуруповерта марки powermaxx bs basic metabo из ТЦ, расположенного на Верхней улице в Саратове. Об этом сообщили в городском УМВД.

Преступление произошло 15 сентября в 16:00.

Сумма ущерба — свыше пяти тысяч рублей.

По подозрении в совершении преступления задержали 37-летнего наркомана-рецидивиста. Он признался, что продал украденное неизвестному в Энгельсе за полторы тысячи рублей.

Вырученные средства злоумышленник успел потратить.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.