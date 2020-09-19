Полиция Заводского района раскрыла кражу дрели-шуруповерта марки powermaxx bs basic metabo из ТЦ, расположенного на Верхней улице в Саратове. Об этом сообщили в городском УМВД.
Преступление произошло 15 сентября в 16:00.
Сумма ущерба — свыше пяти тысяч рублей.
По подозрении в совершении преступления задержали 37-летнего наркомана-рецидивиста. Он признался, что продал украденное неизвестному в Энгельсе за полторы тысячи рублей.
Вырученные средства злоумышленник успел потратить.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.