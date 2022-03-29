В Саратове 44-летний мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, 19 января текущего года двое сотрудников полиции несли службу на территории Фрунзенского района. Позже они остановили мужчину в состоянии наркотического опьянения, который двигался на своем автомобиле по пешеходной зоне на проспекте Кирова.

Чтобы скрыться, нарушитель наехал на преградившего путь полицейского, но дальнейшему движению помешали другие машины. При задержании злоумышленник оскорбил нецензурной бранью одного из сотрудников правопорядка и успел ударить того кулаком.

После этого обвиняемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На предварительном следствии задержанный полностью признал вину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.