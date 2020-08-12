Жительница Заводского района Саратова Ольга Наумова рассказала о вопиющем живодерстве, которое произошло в первом подъезде дома на 14-м Огородном тупике.

Она отметила, что около трех недель назад во дворе кошка родила пятерых котят. Во дворе бегали собаки и чтобы животные не пострадали, коробку с ними жильцы положили между четвертым и пятыми этажами дома. Некоторые соседи были против этого, но в целом всем нравились питомцы, для трех нашли хозяев.

Утром 11 августа вместо коробки остались только угольки от сгоревших мисок и тела котенка. Остальных нашли на улице, их тела растаскали собаки.

Маленькие жильцы дома тяжело пережили эту утрату. Заводчане решили узнать, кто решился на такое. Установленная в домофоне камера показала, как мужчина зашел в подъезд, отключил щитки электричества и отправился дальше. А еще момент, как летела вниз кошка и коробка с ее малышами.

Основная версия произошедшего — с котятами расправился сосед, больной наркоманий и алкоголизмом. Ольга Наумова подчеркнула, что ранее он вел себя очень странно, мог бегать по подъезду с ножом.

Жильцы обратились к участковому, о ЧП сообщили в соцсетях.

Полиция начала проверку, ищут возможных свидетелей расправы.