Идея формирования народной программы партии активно обсуждается экспертами и политиками.

На прошлой неделе, после стратегической сессии «Народная программа «Единой России» – семьям с детьми» уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя высказалась за предложения по расширению мер поддержки семей и детей. Свой пост омбудсмен разместила на личной страничке в Instagram.

По ее словам, предложения в народную программу ЕР действительно имеют новаторский характер. Например, увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 40 процентов до 100 процентов средней заработной платы, повышение этого периода до трех лет, меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками. Есть среди предложений и налоговые льготы организациям, если они помогают семьям в решении жилищных проблем.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева прокомментировала Газете.ру свое выдвижение в качестве одного из лидеров списка ЕР. Она рассказала, как народная программа партии поможет сформировать политику в сфере образования в ближайшей перспективе. По словам Шмелевой, именно партийное участие позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень и во многом определить приоритеты на следующие пять лет.

— Уверена, что мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу «Единой России», — отметила она.

Ранее сообщалось, что окончательная программа партии будет принята в августе, после поступления предложений на встречах с избирателями. Как известно, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева и Анна Кузнецова возглавили список «Единой России» на выборах в госдуму.