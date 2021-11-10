Сегодня, 10 ноября, в Саратове не стало народного артиста РФ Геннадия Кузьмина. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Саратовской области.

Концертмейстер Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии умер на 80-м году жизни, не дожив до своего дня рождения три дня.

—Всю свою жизнь Геннадий Михайлович посвятил музыке. В 1997 году получил звание народного артиста России. Геннадий Михайлович был поистине «народным» музыкантом, — подписали эту новость в минкульте.

Церемония прощания с артистом состоится 12 ноября на проспекте Кирова, 1.