Завтра, 14 августа, в 11:00 в энгельсском парке «Патриот» состоится торжественная церемония открытия первого в городе и второго в области «Народного фитнес-парка». Об этом в Instagram написал саратовский силач и общественный деятель Вячеслав Максюта.

—Приходите всей семьей, будет много интересного! — позвал он жителей Энгельса и Саратова.

Напомним, что первый «Народный фитнес-парк» открыли 1 июня в саратовском поселке Юбилейный. Максюта заявлял о старте работ над аналогичным объектом в Заводском районе.