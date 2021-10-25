Социальный проект «Народный фитнес парк» вошел в число 100 лучших проектов Атласа Русской Мечты.

От Саратовской области в проект «Русская мечта» вошли 3 социальные инициативы. Это проекты «Народный фитнес парк» Вячеслава Максюты, «Открой Россию» Эдварда Давтяна и «Студенческий проектный офис» Оксаны Кириллюк.

В рамках проекта Вячеслава Максюты у жителей региона появилась возможность для системных занятий физической культурой в комфортных и безопасных спортивных зонах, оснащенных современным силовым и кардио оборудованием под открытым небом. В настоящее время в области уже функционируют три «Народных фитнес парка».

«Открой Россию» — это медиапроект, рассказывающий о достопримечательностях и интересных местах Саратовской области. Участники проекта отсняли: 9 полноценных документальных фильмов о районах области; 6 видеоэкскурсий с фестивалей; 2 ролика о крупнейших достопримечательностях, 9 рекламных промороликов.

Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС в рамках проекта «Студенческий проектный офис» занимались проектированием решений вопросов местного значения в конкретных муниципальных образованиях региона.