Участники проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» провели мониторинг работы систем вентиляции и кондиционирования на маршрутах общественного транспорта города Энгельса. Рейд прошел совместно с сотрудниками управления транспорта администрации района.

По установленным нормам перевозки пассажиров на общественном транспорте средняя температура в салоне в летнее время должна составлять не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов. Участниками мониторинга установлено что в 46 процентов случаев показатели не соответствуют нормам.

— Солнечные дни дают о себе знать. Старшее поколение, маленькие дети сейчас подвержены повышенной опасности. Для нас важно, чтобы общественный транспорт был не только доступным. Именно на перевозчиках лежит ответственность по обеспечению комфортных условий перевозки. По итогам сегодняшнего мониторинга будет проведён круглый стол совместно с депутатским корпусом и перевозчиками для решения проблем не только с температурным режимом, но и общего состояния общественного транспорта, — рассказал координатор проекта «Народный контроль» Василий Кречин.

Вне зависимости от выбранного типа транспорта в условиях высокой температуры воздуха врачи рекомендуют жителям брать с собой в поездку бутылку с обычной питьевой водой и пить 100-150 миллитров воды каждые 15 минут во избежание перегрева. Также в жару рекомендуется носить свободную одежду из натуральных тканей, чтобы не нарушать теплообмен.