Начальник управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин прокомментировал нарушения при реставрации усадьбы Нарышкиных в селе Пады Балашовского района.

Он рассказал, что в управление поступило обращение о качестве работ. Специалисты прибыли на место событий и выяснили, что

на объекте были проведены работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией. Речь идет о разобрке часть деревянной конструкции.

Позже обеспокоенность этим фактом выразило региональное отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».

— При проведении контрольно-надзорных мероприятий подрядчик пояснил, что эта конструкция находилась в состоянии, не подлежащем восстановлению, и представляла опасность. Ведомство готовит предписание об устранении нарушения, а также составление административного протокола, который в дальнейшем будет направлен в суд для рассмотрения, -отметил чиновник.

Уже были проведены несколько совещаний с представителями заказчика — министерства культуры России, а также правообладателя – Росимущества проведены несколько совещаний.

Управление рекомендовало внести корректировки в проектно-сметную документацию для возможности дальнейшей реставрации объекта в соответствии со всеми нормами законодательства, предложение поддержали.

Работы находятся под контролем, составлен график мониторинга, в том числе с выездом на объект. Систематическое наблюдение будет продолжаться на протяжении всего срока реставрации, до завершения производства всех работ.

Владимир Мухин добавил, что контракт с министерством культуры двухгодичный. Работы не будут прекращаться — подрядчик продолжит восстановливать другую часть усадьбы.