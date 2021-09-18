Через суд представителя КПРФ в Саратовской области выгнали из УИК. Сегодня, 18 сентября, было оглашено решение по жалобе на действия представителя партии, нарушавшей закон на избирательном участке.

Речь идет о члене УИК № 1511 Ртищевского района М.А.Корнеевой. 17 сентября на ее действия пожаловался председатель комиссии А. А. Тимофеев. Установлено, что Корнеева пыталась сфотографировать личные сведения по избирателям, что противоречит закону о защите персональных данных.

Также Корнеева не исполняла поручения председателя комиссии.

Ртищевский районный суд удовлетворил жалобу: за многочисленные нарушения Корнееву отстранили от участия в работе УИК.

Напомним, ранее правоохранители начали проверку по поводу действий представителя КПРФ в Заводском районе Саратова: член комиссии выдала избирателю два бюллетеня.