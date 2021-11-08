Жилая квартира загорелась днем 7 ноября в Балакове Саратовской области.

Как сообщили спасатели, в 14.26 вспыхнуло жилье на 5-м этаже по адресу: проспект Героев, 3.

По предварительным данным, площадь пожара составила 21 кв. метр. Сгорели мебель и бытовая техника.

Три пожарных расчета потушили пламя и спасли дорогостоящее имущество хозяев квартиры на 1 млн рублей.

По мнению экспертов, возгорание произошло из-за несоблюдения правил монтажа газового оборудования. К счастью, во время происшествия никто не пострадал.