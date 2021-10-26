В январе-сентябре 2021 года на полигоне Приволжской железной дороги произошло
13 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах (годом ранее –5 ДТП). Их виновниками были водители транспортных средств, нарушившие правила
дорожного движения.
В большинстве случаев нарушители правил дорожного движения не только
выплатили штраф, но и возместили ущерб, нанесенный имуществу ОАО «РЖД». В
частности, 23 июля на 76 км перегона Ишково – Тополёк в Саратовской области
произошло столкновение пассажирского поезда №407 Челябинск – Адлер с трактором.
Его водитель, грубо нарушив ПДД, выехал на железнодорожный переезд при исправно
действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся
составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было
недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Виновник ДТП, управлявший
транспортным средством без страховки и водительских прав, был оштрафован на 10,8
тыс. рублей. Кроме того, водитель возместил ущерб, нанесённый имуществу ОАО
«РЖД» на сумму более 87 тыс. рублей.
С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на полигоне ПривЖД
ведётся мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных
переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными
устройствами, а также системами видеофиксации.
Представители Приволжской железной дороги проводят беседы с работниками
автотранспортных предприятий, напоминают о важности соблюдения ПДД посредством
средств массовой информации. Кроме того, организуются встречи с курсантами
автошкол, а также с учащимися школ, техникумов и лицеев.
При взаимодействии с сотрудниками ГИБДД железнодорожники организуют рейды
и профилактические акции на переездах, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями.
Согласно статье 12.1 КоАП РФ пересечение рельс вне железнодорожного переезда
влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.