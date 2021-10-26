В январе-сентябре 2021 года на полигоне Приволжской железной дороги произошло

13 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах (годом ранее –5 ДТП). Их виновниками были водители транспортных средств, нарушившие правила

дорожного движения.

В большинстве случаев нарушители правил дорожного движения не только

выплатили штраф, но и возместили ущерб, нанесенный имуществу ОАО «РЖД». В

частности, 23 июля на 76 км перегона Ишково – Тополёк в Саратовской области

произошло столкновение пассажирского поезда №407 Челябинск – Адлер с трактором.

Его водитель, грубо нарушив ПДД, выехал на железнодорожный переезд при исправно

действующей автоматической переездной сигнализации перед приближающимся

составом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было

недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Виновник ДТП, управлявший

транспортным средством без страховки и водительских прав, был оштрафован на 10,8

тыс. рублей. Кроме того, водитель возместил ущерб, нанесённый имуществу ОАО

«РЖД» на сумму более 87 тыс. рублей.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на полигоне ПривЖД

ведётся мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных

переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными

устройствами, а также системами видеофиксации.

Представители Приволжской железной дороги проводят беседы с работниками

автотранспортных предприятий, напоминают о важности соблюдения ПДД посредством

средств массовой информации. Кроме того, организуются встречи с курсантами

автошкол, а также с учащимися школ, техникумов и лицеев.

При взаимодействии с сотрудниками ГИБДД железнодорожники организуют рейды

и профилактические акции на переездах, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями.

Согласно статье 12.1 КоАП РФ пересечение рельс вне железнодорожного переезда

влечёт наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трёх до шести месяцев.