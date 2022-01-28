В 2021 году на полигоне Приволжской железной дороги произошло 15 дорожно-

транспортных происшествий на железнодорожных переездах (годом ранее – 9 ДТП). Их

виновниками были водители транспортных средств, нарушившие правила дорожного

движения.

В большинстве случаев нарушители правил дорожного движения не только

выплатили штраф, но и возместили ущерб, нанесенный имуществу ОАО «РЖД».

В частности, 8 июля на 168 км перегона Умёт-Камышенский – Семёновский в

Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда № 129 Анапа —

Красноярск с трактором. Его водитель, грубо нарушив ПДД, выехал на

железнодорожный переезд при исправно действующей автоматической переездной

сигнализации перед приближающимся составом. Машинист поезда применил экстренное

торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В

результате происшествия водитель трактора погиб. Владелец транспортного средства

возместил ущерб, нанесённый имуществу ОАО «РЖД» на сумму более 107 тыс. рублей.

Ещё один случай произошел 28 сентября на железнодорожном переезде,

расположенном на 301 км перегона Солодча – Бердия в Волгоградской области.

Водитель грузовика «КАМАЗ», грубо нарушив ПДД, выехал на железнодорожный

переезд при исправно действующей автоматической переездной сигнализации перед

приближающимся пассажирским поездом № 269 Адлер – Чита. Машинист поезда

применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения

избежать не удалось. Виновник ДТП был оштрафован на 5 тыс. рублей. Кроме того,

владелец грузовика возместил ущерб, нанесённый имуществу ОАО «РЖД» на сумму

более 123 тыс. рублей.

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на полигоне ПривЖД

ведётся мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных

переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными

устройствами, а также системами видеофиксации.

Представители Приволжской железной дороги проводят беседы с работниками

автотранспортных предприятий, напоминают о важности соблюдения ПДД посредством

средств массовой информации. Кроме того, организуются встречи с курсантами

автошкол, а также с учащимися школ, техникумов и лицеев.

При взаимодействии с сотрудниками ГИБДД железнодорожники организуют рейды

и профилактические акции на переездах, предполагающие раздачу памяток и беседы с

водителями.