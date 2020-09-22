Сегодня, 22 сентября, в 6:52 произошло столкновение «шестерки» с локомотивом, сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Возле перегона Наливная – Золотая степь в Саратовской области водитель легковушки пренебрег правилами проезда железной дороги и выехал на рельсы, несмотря на работающую сигнализацию. Но избежать столкновения уже было поздно, в автомобиль влетел грузовой поезд, несмотря на все усилия машиниста и применение экстренного торможения.

Водитель, испугавшись ответственности за столкновение, сбежал с места происшествия. К счастью, обошлось без жертв.

Схода подвижного состава и задержек пассажирских поездов тоже не было.