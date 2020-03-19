Нарушивший правила пребывания в России гражданин Армении выдворен из страны по решению суда, сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Иностранец был доставлен в аэропорт «Домодедово» в Москве бойцами спецназа саратовского управления судебных приставов и посажен в самолет, летящий рейсом в Ереван. Согласно решению суда, за нарушение правил проживания в России, он был оштрафован и депортирован на родину.

Всего же с начала года из Саратовской области, а затем и из России были экстрагированы семь иностранцев — четыре гражданина Узбекистана, два гражданина Азербайджана и гражданин Египта.

Напомним, в феврале УФССП по Саратовской области объявляли тендер среди авиакомпаний на депортацию нарушивших законодательства мигрантов.